Sivasspor kafilesi İstanbul’a geldi

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Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile karşılaşacak DG Sivasspor, hava yoluyla İstanbul’a geldi.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu 26. hafta maçında yarın İstanbul'da Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, 22 kişilik kafileyle Sivas Nuri Demirağ Havalimanı'ndan havalanan uçakla İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. Kırmızıbeyazlı ekip kamp yapacağı otele yerleşerek maç saatini beklemeye başladı.

Sivasspor’un kafilesinde şu sporcular yer alıyor:

Aaron Appindangoye, Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Dimitrios Goutas, Emre Satılmış, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, Isaac Cofie, Jorge Felix, Kerem Atakan Kesgin, Koray Altınay, Maxi Gradel, Moussa Konate, Muammer Yıldırım, Olarenwaju Kayode, Özkan Yiğiter, Pedro Henrique, Samba Camara, Sefa Yılmaz, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor yarın saat 16.00'da Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda karşılaşacak. Mücadelede hakem Mert Güzenge görev yapacak.

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