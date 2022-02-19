Sivas'ta dağcılarla çığ tatbikatı

Arife Defne ARSLAN/ SİVAS, (DHA)SİVAS'ta İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri, dağcıların da katılımıyla çığda hayat kurtarma tatbikatı yaptı.
Sivas'ta Vali Yardımcısı Adil Nas başkanlığındaki Çığ Koordinasyon Toplantısı'nda alınan kararla tatbikat düzenlendi. AFAD İl Müdürlüğü'nde teorik eğitimlerin ardından kent merkezi yakınlarındaki Karaçayır mevkisinde çığ tatbikatı gerçekleştirildi. AFAD İl Müdürlüğü'nce organize edilen tatbikata, kentte faaliyet gösteren 4 dağcı grubunun 60 üyesi de katıldı. Senaryo gereği çığ düşmesi sonucu kar altında kalan kişilere kar çubukları kullanılarak ulaşılması ve kurtarılması çalışması gerçekleştirildi. Tatbikatta AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci ile Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç koordinasyonu sağladı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN
2022-02-19 16:27:46
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