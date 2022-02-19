Sivas’ta çığ eğitimi verildi Sivas’ta dağcılık kulübü üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşturulan çığ müdahale ekibine arama kurtarma eğitimi verildi

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Sivas’ta dağcılık kulübü üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşturulan çığ müdahale ekibine arama kurtarma eğitimi verildi.

Sivas’ta AFAD İl Müdürlüğü ve Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından dağcı ve Çığ Müdahale ekibine eğitim verildi. Faaliyete AFAD İl Müdürü Nazif Ekinci, Gençlik Hizmetleri Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, 20 AFAD personeli ve 60 dağcı kulübü üyesi katıldı. Teorik eğitim alan katılımcılar daha sonra saha eğitimlerini alarak Çığ Arama Kurtarma Tatbikatı gerçekleştirdi.

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