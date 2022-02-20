Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya

DG Sivasspor’un bugün deplasmanda oynayacağı Fatih Karagümrük maçının Video Yardımcı Hakem’i (VAR) Özgür Yankaya oldu.

Spor Toto Süper Lig’in 26. haftasında Sivasspor, Fatih Karagümrük’e konuk olacak. Saat 16.00'da başlayacak mücadelede hakem Mert Güzenge düdük çalacak. Güzenge’nin yardımcılıklarını Serkan Çimen ve Mustafa Savranlar yapacak. Mücadelenin 4. hakemi ise Emre Kargın olacak.

Bu müsabakada VAR koltuğunda Özgür Yankaya oturacak. Yankaya’ya, AVAR olarak Cevdet Kömürcüoğlu ile Sinan Dereci eşlik edecek.

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