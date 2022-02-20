Sivasspor’da Max Gradel cezalı duruma düştü

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DG Sivasspor’un futbolcusu Max Gradel, Beşiktaş maçında gördüğü sarı kart ile cezalı duruma düştü. Gradel, sahasında oynayacakları Beşiktaş karşılaşmasında yer alamayacak.

Sivasspor’da Fatih Karagümrük maçı öncesinde 2 futbolcu sarı kart sınırında bulunuyordu. Erdoğan Yeşilyurt ve Max karşılaşmada kart sınırında olan isimlerdi. Mücadelenin 90. dakikasında sarı kart gören Fildişi Sahilli oyuncu cezalı duruma düştü. 34 yaşındaki futbolcu sahalarında oynayacakları Beşiktaş maçında forma giyemeyecek.

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