Dünyada öncü Türkiye’de tek olacak, 29 milyonluk proje onay bekliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Dünyada öncü Türkiye’de tek olacak, 29 milyonluk proje onay bekliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak

İHA

Dünyada öncü Türkiye’de tek olacak, 29 milyonluk proje onay bekliyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde 29 buçuk milyonluk maliyetle kurulması planlanan Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu, dünyada ve Türkiye’de tek olacak.
Sivas Cumhuriyet Üniversitesi bünyesinde hazırlanan proje kapsamında Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu kurulması planlanıyor. Yerleşke içerisinde bulunan 7 bin 500 metrekare kapalı ve 188 bin 500 metrekare açık alan içerisine kurulması planlanan platoda yılda yaklaşık 500 kişinin eğitim alması öngörülüyor. 29 buçuk milyon maliyetli proje Bakanlıktan onay bekliyor. Proje tamamlandığında merkez içerisinde dijital alanda geleceğin mesleklerine ilişkin eğitim ve öğretim verilmesinin yanı sıra uygulamalı eğitim için de stüdyolar yer alacak. Dünyada entegre bir merkez olması açısından ilk olma özelliği taşıyan proje Türkiye’de bir ilke imza atacak. Merkezin film, belgesel, dizi çekim platoları, stüdyolar, ses ve görüntü işleme laboratuvarları, haber ajansı, dijital içerik üretimi ile çok çeşitli ürün ihraç eden bir yapı haline gelmesi amaçlanıyor. Proje, kapsamında Sivas’ın cazibe merkezi olması hedeflenirken ülke ekonomisine de katkı sağlayacak.

Çeşitli dillerde içerik üretilecek
Merkez içerisindeki kapalı ve açık platolarda; 1 adet hangar tipi kapalı alan içerisinde film, dizi, belgesel, arttırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, yeşil perde stüdyosu ve bunlara ait 1 adet reji odası, 1 adet film çekim platosu, 1 adet haber içerik üretim servisi, 1 adet ses ve görüntü işleme laboratuvarı, 2 adet ses kaydetme odası, 2 adet montajkurgu odasının yer alması planlanıyor. Bu alanlar kullanılarak yılda merkezin 1 film, 1 belgesel, 4 VR Uygulaması, 150 fotoğraf ve video içerikli Türkçe, İngilizce, Arapça haber üretmesi değerlendiriliyor.

“Tek olma niteliğine de sahip’’
Konuyla ilgili açıklama yapan SCÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı, “Cumhuriyet Üniversitesi olarak cazibe merkezlerini destekleme programı kapsamında Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu olarak projemizi verdik. Projemiz 188 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulu. Bu açıdan üniversitemize gerekli tahsisler yapıldı alanla ilgili. Proje bu bağlamda dünya genelinde entegre olması açısından yani yanında bir enstitünün bulunması hem uygulama hem de teorik olarak stüdyoların bir arada bulunduğu bir merkez olarak tek olma niteliğine de sahip. Projenin bu anlamda Sivas’ta geleceğe yönelik olarak gerek istihdam konusunda gerekse tüm Türkiye‘de içerik üretimi noktasında çok ciddi faydaları söz konusu olacak. Proje kapsamında bizler hem ulusal hem de uluslararası yapımcılarla bu bağlamda görüşmeler gerçekleştirdik ve Sivas bu anlamda hem bir cazibe merkezi olarak hem de yeni dijital teknolojilerin üretimi ve bu anlamda dünyada söz konusu bu teknolojilerle entegre bir yapının içerisinde olduğu bir ilk olarak ön planda olmasını ümit ediyoruz’’ dedi.

Hollywood düzeyinde olacak
Doç. Dr. Darıcı, projenin Hollywood düzeyinde yapılacağını hatta birçok noktada daha iyi bir yapısı olacağını belirterek, “Projeyle ilgili gerekli çalışmaların tamamını yürüttük tamamladık şuan bakanlıkta. Eğer onaylanırsa bununla ilgili gerçek anlamda hem açık hava platoları hem artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik, Green Box teknolojileriyle Hollywood düzeyinde birçok noktada çok daha iyi bir yapısı söz konusu olacak. Bu içerikler anlamında sadece sanal gerçeklik, artırılmış gerçeklik veya Green Box videoları değil bir Avatar yapısı gibi Avatar filmlerinin olduğu bir mantık gibi düşündüğümüz zaman. İçerisinde farklı yapılarda söz konusu olacak. Dünya genelinde yurt dışında birçok stüdyoyu yapıyı inceledik ve hali hazırda sunmuş olduğumuz proje kapsamında hem Türkiye’de ilk hem de entegre bir yapı olması nedeniyle dünyada da bu alanda öncü bir merkez olacak’’ şeklinde konuştu.

Proje maliyeti 29 buçuk milyon
Doç Dr. Sefer Darıcı, projenin 29 buçuk milyon maliyetinin olduğunu söyleyerek, “Merkezin kurulumu onaylandıktan sonra sadece Sivas’ın ekonomisi olarak değil tüm Türkiye açısından da dünyaya dijital içerik noktasında veri gönderen, gerekli içerikleri hazırlayan ve üreten bir yapı olarak da söz sahibi olacak. Yanındaki enstitü ile birlikte her yıl yaklaşık 500 öğrencinin özel efektler gibi, yapay zeka ve diğer teknolojiler gibi çok farklı alanlarda eğitim alacağı da bir yapı söz konusu olacak. Proje yaklaşık 29 buçuk milyonluk bir proje. Gerekli materyallerin sağlanmasında ciddi maliyetler söz konusu olabiliyor’’ ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor’da Max Gradel cezalı duruma düştü
YEREL HABERLER Sivasspor’da Max Gradel cezalı duruma düştü
Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı
YEREL HABERLER Sivasspor, ligde 8. yenilgisini aldı
Sis denizinde kayak keyfi Kayak için Sivas Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezini tercih eden sporseverler, kendilerini sis denizinin içerisinde buldu
YEREL HABERLER Sis denizinde kayak keyfi Kayak için Sivas Yıldız ...
Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde kazandı
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor Hentbol Takımı evinde kazandı
Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
YEREL HABERLER Yıldız Dağı zirvesinde bulutlar üzerinde kayak
Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür Yankaya
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük - Sivasspor maçının VAR’ı Özgür ...
Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına benziyordu Sivas’ta Tabiat Tarihi Müzesi'nde sergilenen yaklaşık 9 milyon yıl öncesine ait fil kemiği fosili, o dönemlerde Sivas’ın Afrika savanlarına benzer özelliklere sahip olduğunu gösteriyor
YEREL HABERLER Milyonlarca yıl önce Sivas, Afrika savanlarına ...
Sivas’ta çığ eğitimi verildi Sivas’ta dağcılık kulübü üyeleri ve kurum temsilcilerinden oluşturulan çığ müdahale ekibine arama kurtarma eğitimi verildi
YEREL HABERLER Sivas’ta çığ eğitimi verildi Sivas’ta dağcılık kulübü ...
Sivas'ta dağcılarla çığ tatbikatı
YEREL HABERLER Sivas'ta dağcılarla çığ tatbikatı
TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Çorum FK: 0
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Sivas Belediyespor: 2 - Çorum FK: 0
Sivasspor kafilesi İstanbul’a geldi
YEREL HABERLER Sivasspor kafilesi İstanbul’a geldi
Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Fatih Karagümrük maçına hazır
Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik bulunuyor
YEREL HABERLER Sivasspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik ...
Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda
YEREL HABERLER Fatih Karagümrük ile Sivasspor 6. randevuda
Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Sivasspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Meşhur Sivas bıçakçılığına patent engeli Türk Patent Kurumu’nun hatası asırlardın süre gelen meşhur Sivas Av Bıçağı üretimini durma noktasına getirdi, konu yargıya taşındı
YEREL HABERLER Meşhur Sivas bıçakçılığına patent engeli Türk Patent ...
Uzmanı uyardı, saldıracak köpek nasıl anlaşılır Bir köpek; dudaklarını, sırt kılını havaya yükseltiyorsa, dişlerini gösterip hırlıyorsa ve kuyruğunu bacaklarının arasına alıyorsa korkun
YEREL HABERLER Uzmanı uyardı, saldıracak köpek nasıl anlaşılır Bir ...
Sivas’ta konut satışlarında iyi başlangıç Sivas’ta 2022 yılının ilk ayında satılan konut sayısı önceki yılın aynı ayına göre 46 adet artarak 448’e yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta konut satışlarında iyi başlangıç Sivas’ta ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.