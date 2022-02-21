Sivas'a Hollywood tarzı 'Dijital Medya Merkezi' projesi



Hüsnü Ümit AVCIAlperen YILDIZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) bünyesinde 29,5 milyon lira maliyetle yapılması planlanan `Dijital Medya Merkezi ve Geleceğin Meslekleri Okulu´ projesi, onay için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´na gönderildi. Projeyle film ve belgesel alanında kullanılmak üzere 'Hollywood' tarzı açık hava platoları kurulması planlanıyor.

Proje kapsamında, SCÜ bünyesinde 188 bin metrekarelik bir alanda kurulması planlanan dijital medya merkezinde film, belgesel, dizi çekim platoları, stüdyolar, ses ve görüntü işleme laboratuvarları, haber ajansı gibi birçok yapı tek çatı altında toplanacak. Dijital içerik üretimi alanında Sivas'ın cazibe merkezi olması hedeflenen proje, SCÜ İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sefer Darıcı öncülüğünde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı´na sunuldu. Proje, hayata geçirilmesi halinde ülke ekonomisine ve istihdama büyük katkı sağlayacak. Geleceğin mesleklerine ilişkin eğitim ve öğretimin de verileceği merkezde bu amaçla stüdyolar da yer alacak.

Projeyi hayata geçirmeyi hedeflediklerini belirten Doç. Dr. Sefer Darıcı, şunları söyledi:

"Hem uygulama hem de teorik stüdyoların bir arada bulunduğu bir merkezi öngören proje, bu açıdan Türkiye'de tek olma niteliğine de sahip. Projenin gerek istihdam konusunda gerekse tüm Türkiye'de içerik üretimi noktasında çok ciddi faydaları olacak. Projeyle ilgili gerekli çalışmaların tamamını yürüttük, tamamladık şu an bakanlıkta. Eğer onaylanırsa Hollywood düzeyinde açık hava platoları, artırılmış gerçeklik, sanal gerçeklik ve green box teknolojileri olacak. Buradaki teknoloji düşündüğünüz zaman 'Avatar' filmindeki mantığa benzeyecek. İçerisinde farklı yapılar da söz konusu olacak. Yurt dışında birçok stüdyoyu, yapıyı inceledik ve hali hazırda sunmuş olduğumuz proje hem Türkiye'de ilk hem de entegre yapısıyla dünyada bu alanda öncü bir merkez olacak."

Projenin 29,5 milyon lira maliyeti olduğunu belirten Darıcı, "Merkezdeki enstitüde ise her yıl yaklaşık 500 öğrenci özel efekt, yapay zeka gibi dijital teknoloji alanlarında eğitim alacak" diye konuştu.

Ulusal ve uluslararası yapımcılarla projeyle ilgili görüşmeler yaptıklarını da anlatan Darıcı, "Sivas'ın, dijital teknoloji ve içeriklerinin üretimi alanında cazibe merkezi olmasını istiyoruz" ifadelerini kullandı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-02-21 10:57:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.