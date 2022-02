Kökçam, öğretmenlere TEKNOFEST’i anlattı TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, online gerçekleştirilen söyleşide Sivas’ta görev yapan ve TEKNOFEST 2022'ye katılmak isteyen öğretmenlerle bir araya geldi

Sivas'ta görev yapan ve TEKNOFEST 2022'ye katılmak isteyen öğretmenler, TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam ile TEKNOFEST söyleşisinde bir araya geldi.

Milli Eğitim Müdürlüğünce düzenlenen online söyleşi programına İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Mesut Kaş da katıldı.

TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam'ın sunumu ile başlayan programda; Türkiye'nin ilk ve tek havacılık, uzay ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST, tüm detaylarıyla ele alındı. Programda öğretmenler, Kökçam'a merak ettikleri konularla ilgili soru sorma imkânı buldu.

Bir süre öğretmenlerle sohbet eden TEKNOFEST Genel Sekreteri ve T3 Vakfı Müdürü Ömer Kökçam, "Biz aslında her ilde TEKNOFEST ortamının oluşmasını, her ilin kendi TEKNOFEST'ini yapmasını arzuluyorduk. Sivas, bu konuda öncü olmuş. Takip ediyorum. Sivas Robot Yarışması (SiRo) ile Sivas kendi TEKNOFEST'ini yapacaktır. Bizler de bir aksilik çıkmaz ise 1415 Haziran 2022'de orada olarak SiRo'ya destek vermeyi arzuluyoruz" ifadelerini kullandı.

"Her sene daha ileriye taşıyacağız"

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ise “Bu sene geçen senenin üzerinde bir sayıyla TEKNOFEST'e başvurmak istiyoruz. Ayrıca nitelik olarak da projelerimizi geliştirip daha çok finalistle Sivas'ı TEKNOFEST 2022'de en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz. Sivas, Nuri Demirağ'ın memleketi, onun torunlarının toprağı. Teknolojiye yatkınlık, girişimcilik Sivas'ın genlerinde var. Sivas'ta milli teknoloji hamlesine katkı sunma arzusu ve teknolojik farkındalık üst seviyelerde. Valimiz Salih Ayhan'ın himayelerinde, doğru bir planlama ve titiz bir çalışmayla başarılarımızı her sene daha ileriye taşıyacağız”

