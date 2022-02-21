Okula gitmeleri için her adım atılacak Sivas’ta öğrencilerin devamsızlığının azaltılması ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin eğitime devam etmelerinin sağlanması amacıyla çalışma başlatıldı.

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Sivas’ta devamsızlık sorunu tespit edilen ve devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin eğitime devam etmelerinin sağlanması ve devamsızlığı azaltmaya yönelik koordinasyon toplantısı düzenlendi.

İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan başkanlığında müdürlüğün B Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya Milli Eğitim Şube Müdürü Resul Çatal ile Yeşilay Şube Başkanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü yetkilileri katıldı. Toplantıda öğrencilerin devamsızlığının önlenmesi ve azaltılmasının yanı sıra devamsızlık nedeniyle sınıfta kalan öğrencilerin eğitimlerine devam etmelerinin sağlanması için gerçekleştirilecek çalışmalar üzerinde görüş alışverişinde bulunuldu.

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