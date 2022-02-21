Aslan’dan öğretmenlere teşekkür belgesi

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Sivas İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesi kapsamında görev alan öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Sivas Valiliği himayesinde Milli Eğitim Müdürlüğünce yürütülen Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Akademi Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirme toplantısında ele alındı. Müdürlüğün B Blok Toplantı Salonunda gerçekleştirilen toplantıya İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Şube Müdürü Mesut Kaş ve KÖPRÜ Akademi Projesi kapsamında oluşturulan soru hazırlama komisyonu başkanı öğretmenler katıldı.

Toplantı, Şube Müdürü Mesut Kaş'ın KÖPRÜ Akademi Projesi kapsamında uygulanan ve gerçekleştirilmesi planlanan çalışmalara yönelik sunumu ile başladı. Kaş, YKS Son Prova sınav uygulamasının süreç ve işleyişine yönelik brifing verdi.

Brifingin ardından soru hazırlama komisyonu başkanı öğretmenlerle sohbet eden Aslan, projenin işleyişi ve yürütülen çalışmalarla ilgili görüş alışverişinde bulundu. Aslan, özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür belgesi takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.