Sivas’ta 22 markete tutanak tutuldu Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı temel gıda maddelerinde yüzde 7 KDV indirimi uygulamasının yürürlüğe girmesinin ardından denetimlerini artırdı 14 Şubat’tan itibaren 72 marketi denetleyen ekipler 22 market hakkında tutanak tuttu

İnterneti ikiye bölen görsel! Siz ne görüyorsunuz?

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler; enflasyonla mücadele kapsamında temel gıda ürünlerinde KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e düşürülmesinin ardından denetimlerini artırarak devam ettiriyor.

Ekipler denetimler kapsamında marketlerdeki ürünlerde KDV indirimi yapılıp yapılmadığı, ürün fiyatlarının karşılaştırılması, etiket fiyatı ile kasa fiyatının tutup tutmadığı gibi hususlarda kontroller gerçekleştiriyor.

Gıda ürünlerine getirilen KDV indirimi açıklamasının ardından Sivas’ta 14 Şubat’ta denetimlere başlayan zabıta ekipleri kısa süre içerisinde 72 marketi denetledi. Etiket ve kasa fiyatlarına yönelik denetimlere ağırlık veren ekipler 22 market hakkında tutanak tuttu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.