Sivas’ta narkotik operasyonları: 15 kişi yakalandı

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Sivas’ta polis ekiplerince yapılan Narkotik sokak operasyonları kapsamında 15 şüpheli şahıs yakalanarak haklarında işlem yapıldı.

Sivas’ta Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce, il genelinde sokak satıcıları ve kullanıcılarına yönelik operasyonlar gerçekleştirildi. Son 7 gün içerisinde yapılan çalışmalarda 3.84 gram metamfetamin, 2.33 gram sentetik kannabinoid, 14 adet sentetik ecza hap, 1 adet narkotik madde kullanma aparatı ele geçirildi. Operasyonlarda çeşitli suçlardan 14 şahıs yakalanırken 2’si çıkarıldığı adli mercilerce tutuklanarak cezaevine teslim edildi. Öte yandan 1 şahsa uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisi altında araç kullanmaktan 9 bin 410 TL idari para cezası uygulanarak ehliyetine 5 yıl süre ile el konuldu.

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