Merhum Sivas Valisi, isminin verildiği okulda anıldı

Sivas Valisi olarak görev yaparken yakalandığı hastalık nedeniyle 21 Şubat 2014'te hayatını kaybeden Zübeyir Kemelek, vefatının 8. yıl dönümünde dualarla anıldı.

Kemelek için isminin verildiği Mevlana Vali Zübeyir Kemelek Ortaokulunda anma programı düzenlendi. Programa Sivas Valisi Salih Ayhan, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Hülya Bozbıyık ile öğretmen ve öğrenciler katıldı. Vali Ayhan, program öncesinde çeşitli spor branşlarında derece elde eden öğrencileri tebrik etti. Ayhan, daha sonra Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve öğrencilerle birlikte Vali Zübeyir Kemelek'in Sivas'ta görev yaptığı dönemi konu alan fotoğraflarının yer aldığı sergiyi gezdi.



Anma programı düzenlendi

Vali Ayhan ve Aslan, daha sonra öğrenci ve öğretmenler tarafından hazırlanan anma programına katıldı. Okul salonunda gerçekleştirilen program, Okul Müdürü Yıldıran Yıldırım'ın konuşması ile başladı. Ardından, Türkçe Öğretmeni Zekine Gülmez tarafından Merhum Zübeyir Kemelek'in biyografisi okundu. Daha sonra 7. sınıf öğrencisi Mücahid Yıldız tarafından Kur'anı Kerim tilaveti gerçekleştirildi. Kur'an tilavetinin ardından Kemelek'in anısına hazırlanan video gösterime sunuldu.



“Bilge bir meslek büyüğümüzdü”

Video gösteriminin ardından konuşan Vali Ayhan, "1,5 yıl kendisiyle görev yaptım. Kimlikli, kişilikli, nezaketli, bilge bir meslek büyüğümüzdü. Biz onu çok sevdik. Sivaslılar da gönlüne yazdı. Sivaslılar onun ismini ebedileştirmek için de bir okula verdi. Bu bir vefadır, bir güzelliğin yansımasıdır. Mevlana ve Vali Zübeyir Kemelek isimleri çok önemli. Sizler de bu isimlerin altında kimliklenecek, hayat yolculuğunuzu anlamlı hale getirecek ve ülkemizin dört bir tarafında inşallah güzel hizmetler yapacaksınız" ifadelerini kullandı.

Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, konuşmasının ardından Vali Ayhan'a, Görsel Sanatlar Öğretmeni Nuran Derin tarafından çizilen karakalem tabloyu hediye etti.

Ayhan, programın ardından Kemelek için okutulan mevlid kapsamında hazırlanan şekerleri öğrenci ve öğretmenlere ikram etti.

Ayhan, daha sonra Aslan ile birlikte 8. sınıfları ziyaret ederek öğrencilerle sohbet etti. Ayhan, "Sizlerden beklentimiz okulun adına yakışır şekilde mezun ve vizyon sahibi olmanızdır" dedi. Öğrencilerden başarılı sonuçlar beklediğini söyleyen Vali Ayhan; örnek alınması gereken bir ismin bu okulda yaşatıldığını sözlerine ekledi.

Vali Ayhan ve Aslan, sınıf ziyaretlerinin ardından okulda görev yapan öğretmenlerle bir araya geldi. Ayhan, öğretmenlerin görüş, öneri ve taleplerini dinledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.