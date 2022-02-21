Sivas’ta günlük vaka sayısı 600’e dayandı

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Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, güncel Covid19 vaka sayılarını paylaştı. Verilere göre Sivas’ta 29 Ocak4 Şubat tarihlerinde 656,88 olan her 100 bin kişide görülen vaka sayısı 511 Şubat tarihlerinde 658,66’ya yükseldi.

2021 yılına ilişkin Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi Sonuçlarına göre 636 bin 121 kişinin yaşadığı Sivas’ta haftalık vaka sayısı yaklaşık 4 bin 190 olarak kayıtlara geçti.

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