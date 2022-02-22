Sivas’ta büyükbaş hayvan varlığı arttı Sivas’ta büyükbaş hayvan varlığı sayısı son 4 yılın zirvesine çıktı. Kentte; 2018 yılında 358 bin 182 olan büyükbaş hayvan sayısı 2021’de 419 bin 361’ye yükseldi.

Korona bir ailenin kâbusu oldu: Şenay'dan da acı haber geldi

Nüfusun önemli bir kısmının hayvancılıkla geçimini sağladığı Sivas’ta; büyükbaş hayvan varlığı sayısı artıyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü’nden elde edilen bilgilere göre kentte bulunan büyükbaş hayvan sayısı son 4 yılın zirvesine çıktı. Sivas’ta 2018 yılında 358 bin 182 olan büyükbaş hayvan sayısı 2019 yılında 387 bin 961’e, 2020 yılında 414 bin 361’e, 2021 yılında ise 419 bin 479’a ulaştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.