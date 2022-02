Uzmanı açıkladı; ailesinde kolon kanseri olanlar dikkat Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, ailesinde kolon kanseri öyküsüne sahip olan ve 50 yaş üzeri kişilerde hastalığın oluşma riskinin daha fazla olduğunu söyledi

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, ailesinde kolon kanseri öyküsüne sahip olan ve 50 yaş üzeri kişilerde hastalığın oluşma riskinin daha fazla olduğunu söyledi.

Sivas Medicana Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, kolon kanseri hakkında açıklamalarda bulundu. Opr. Dr. Koç, kansere her yaşta rastlanılabildiğini belirterek, “Kalın bağırsakta başlayan bir kanser türü olan kolon kanserine, her yaşta rastlanıyor. Kolon kanseri, en çok yaşam kaybına neden olan kanser türlerinin önünde geliyor. Dünyada her yıl yaklaşık bir milyon kişiye kolon ve rektum kanseri tanısı konuyor. Bu sebeple doktorlar, hastalığı önceden teşhis edip, önüne geçebilmek için düzenli olarak tarama testlerinin yapılmasını öneriyor’’ dedi.

“Obezite olanlar daha fazla risk altında”

Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Mustafa Koç, obezite sorunu olan kişilerin daha fazla risk altında olduğunu belirterek, “Kanserin oluşmaya başladığı yere bağlı olarak, bağırsak kanserine bazen kolon veya rektal kanser de denir. Kolon kanseri çoğunlukla iyi huylu polip hücreler olarak görülür. Polip hücreler kalın bağırsağın iç yüzeyinde büyür. Dışkıda kanama ve kabızlık gibi semptomlara neden olur. Ancak polip hücreleri çoğunlukla bir belirti oluşturmadığı için, insanlar hastalığın varlığını erken dönemlerde genellikle fark edemez. Ailesinde kolon kanseri öyküsüne sahip olan ve 50 yaş üzeri kişilerde hastalığın oluşma riski daha fazladır. Ancak bazı faktörler poliplerin büyümesinde daha fazla rol oynar. Obezite sorunu olan kişiler daha fazla risk altındadır. Bunun yanı sıra sigara, alkol ve fazla yağlı yiyecekler tüketmek de riski arttıran faktörler arasındadır. Kolon kanseri ortaya çıktığı takdirde, ilaçlı tedavilere ek olarak radyoterapi ve kemoterapi, immünoterapi ve hedefe yönelik bazı tedaviler uygulanarak kolon kanseri kontrol altına alınabilir” şeklinde konuştu.

“Bu şikayetleri yaşıyorsanız doktorunuza başvurun”

Dr. Koç, hastalık varsa önceden teşhis edilebilmesini sağlamak için belirtilerine dikkat çekerek, “Kabızlık veya ishal gibi bağırsak hareketlerinde değişiklikler gözlemlemek. Dışkı renginde değişiklikler. Rektumun alt kısmında şiddetli ağrı ve kramplar oluşması, Bağırsaktaki kanama nedeniyle anemi yaşanması. Belirli bir sebep olmaksızın yani diyet ve egzersiz alışkanlıklarından bağımsız olarak iştah ve kilo kaybı yaşamak. Karında kramplar, gaz veya ağrı oluşması, Bağırsak kanseri vücutta demir eksikliğine yol açabilir; anemiye neden olabilir. Bu belirtiler doğrudan kolon kanseri belirtileri olarak hastalığa götürmese de, bu gibi şikâyetlerde doktora başvurmak teşhis edilebilmesini sağlamak çok önemlidir” ifadelerini kullandı.

Her aşamada farklı tedavi ediliyor

Dr. Koç, kolon kanserinin her aşamada farklı olarak tedavi edildiğini söyleyerek, “Kolon kanseri için tedavi büyük ölçüde; hastalığın evresine, kanserin derecesine, kişinin yaşına ve genel sağlık durumuna göre değişir. Kolon kanseri 1. evrede genellikle hastaya tek başına ameliyatla müdahale edilir ve kullanılan teknik, hastanın içinde bulunduğu şartlara göre değişiklik gösterir. 2. evrede, bağırsak ve yakınındaki lenf düğümlerinin kanserli kısımlarını çıkarmak için cerrahi müdahale uygulanması önerilir. 3. evrede ise; tümörü ve lenf düğümlerini çıkarmayı içeren cerrahi müdahaleye ilave olarak, kemoterapi uygulanır. Bazı durumlarda kemoterapi tedavisine ek olarak hastaya radyoterapi de önerilebilir. Son olarak, 4. evre kolon kanseri tedavisi; cerrahi müdahale, kemoterapi ve büyük olasılıkla radyoterapiyi içerir. Bazı durumlarda, hedefe yönelik tedavi de uygulanabilir” diye konuştu.

