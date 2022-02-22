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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Güvenli ve kaliteli gıda denetimlerinde ceza yağdı

İHA

Güvenli ve kaliteli gıda denetimlerinde ceza yağdı

Sivas’ta İl Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri tarafından güvenli ve kaliteli gıda denetimlerinde 2021 yılı içerisinde kuralları ihlal edenlere 1 milyon 133 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

Sivas’ta İl Tarım Müdürlüğü tarafından güvenli gıdaya erişimin sağlanması, tüketici sağlığının en üst seviyede korunması, sektörde haksız rekabetin engellenmesi, gıdalarda taklit ve tağşişin önlenmesi amacıyla denetim gerçekleştiriliyor. İl Müdürlüğü personelleri denetimlerde kentte faaliyette bulunan gıda işletmelerinde hijyen koşulları, etiket kontrolü, çalışanların kılık kıyafet temizliği ve iş yerlerinin mevzuata uygunluğunu inceledi. 2020 yılında il ve ilçelerde gıda satış ve toplu tüketim yerlerinde yapılan denetim sayısının 9 bin 786 iken 2021 tarihi yılsonu itibariyle 9 bin 820, gıda üretim denetim sayıları bin 753 ve hayvan yemi üretim ve satış bayii denetimi sayısının ise 392 olduğu bildirildi.

Kuralları ihlal edenlere ceza yağdı
Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde ve süregelen pandemi tedbirlerine uyarak “Okullarda Gıda Güvenliği, Gıda Kayıpları ve Gıda İsrafı” konulu seminerde toplamda 5 okulda ve 204 öğrenciye eğitim verildi. Sivas İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Karakol Komutanlığından yıl içerisinde 61 adet numune alınmasının yanı sıra diğer şikayet, ihbar ve diğer müracaatlar için de 54 adet numene alındı. 2021 yılı içerisinde 28 adet gıda satış, toplu tüketim ve üretim yerine toplamda 1 milyon 133 bin 104 TL cezai işlem uygulandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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