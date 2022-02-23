Başkan açıkladı, yol sorunu çözülecek

Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, ilçede bozuk olan yolların tamamının yaklaşık 2 ay sonra yapılacağını söyledi.

Sivas’ın Kangal ilçesinde yolların bozuk olması nedeniyle ulaşımda aksamalar yaşanıyor. Kangal Belediye Başkanı Ahmet Kürşad Apaydın, yolların yapılmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. Başkan Apaydın, “Geçen dönemlerde de dile getirmiştik. Şöyle ki ilk insanların yürüyecekleri yollar ve kesintisiz su taahhüdünde bulunmuştuk. Şükürler olsun geçen yıldan itibaren su da hiçbir sorun kalmadı. Yollarımızda sıkıntılarımız var doğrudur. Bu yıl 55 bin metrekare taş yaptık. Bu yıl itibariyle de geçen hafta Ankara görüşmelerimiz vardı. 3 milyon lira kredimizi çıkarttık. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan hibe olmak için girişimlerimiz devam ediyor. Bildiğiniz gibi Hilmi Başkanla da kendisinin Kangallı olması münasebetiyle yardım yapacağının sözünü aldık. Yine Ankara’da yüksek bir mevkide bulunan Sivaslı bir hemşerimizden de parke taşı sözünü aldık. Nasip olur hepsi bir arada gerçekleşirse bugün Kangal’ın yüzde 70’ine yakınını yapmış oluruz.



“Halkımızdan özür dileyelim’’

Başkan Ahmet Kürşad Apaydın, “Bizim burası kış memleketi. Karlar eriyor, yağmurlar yağacak. Benim şuanda elimde hali hazırda taş olsa bile hiçbir şey yapamam. Toprağın kuruması lazım, alt yapı zemin malzemesinin sertleşmesi lazım. Bu yüzden halkımızdan sizin huzurunuzda özür dileyelim. Şuan için yapılacak bir şey yok. Tabiri caizse yüzdük yüzdük sonuna geldik. Bize 2 ay daha müsaade versinler Allah nasip ederse tamamını yapacağız zaten’’ dedi.

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