Sivasspor - Fatih Karagümrük maç biletleri satışta

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DG Sivasspor’un Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Fatih Karagümrük ile oynayacağı karşılaşmanın biletleri satışa çıktı.

Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Sivasspor ile Fatih Karagümrük arasında 2 Mart Çarşamba günü saat 17.00'de Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak mücadelenin bilet satışı başladı.

Bilet fiyatları şu şekilde açıklandı:



VIP Alt Tribün: 30 TL

Maraton Tribünü: 20 TL

Osman Seçilmiş Güney Alt ve Üst Tribün: 10 TL

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