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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SCÜ’de Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

İHA

SCÜ’de Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Turizm Fakültesi Konferans Salonu’nun açılışı sonrasında Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.
SCÜ’ de 20212022 eğitimöğretim bahar yarıyılının başlamasıyla birlikte akademik kurul toplantılarından ilki Turizm Fakültesinde gerçekleştirildi. Akademik kurul toplantısına Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Koç, fakülte yönetimi ve akademisyenler katıldı. Toplantı saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlarken toplantının açılış konuşmasını Rektör Yıldız gerçekleştirdi. Rektör Yıldız’ın konuşmasının ardından Turizm Fakültesi Dekanı Koç fakültenin çalışmaları ile ilgili bir sunum gerçekleştirdi.

“Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak”
Rektör Yıldız konferans salonunun hayırlı olmasını temenni ederken, “Mecburi dersler dışında eğitim yüz yüze olacak. Turizm Fakültesinde 6+2 eğitim modeli başarılı bir şekilde devam ediyor. Fakültemizin yaptığı çalışmalarla Üniversitemizin tanınırlığı artıyor. Öğrencilerimizi iyi yetiştirmememiz gerekiyor. Eğitimde devamlılık esastır. Kendi öğrencilerimizi yetiştirip geleceğe hazırlamamız önemli. Yüksek lisans ve doktora programları sayesinde de fakültemizin daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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