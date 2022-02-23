Sivasspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını sürdürdü

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SİVAS, (DHA) Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Beşiktaş maçının hazırlıklarına devam etti.

Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci hafta maçında sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak Demir Grup Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla mücadelenin hazırlıklarını sürdürdü. Teknik direktör Rıza Çalımbay yönetiminde saat 12.00'de basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma pas ve pres çalışması yapan kırmızı-beyazlılar, daha sonra şut çalışması gerçekleştirdi. Antrenmanın son bölümde ise yarım sahada çift kale maça yer verildi.

Demir Grup Sivasspor ile Beşiktaş 26 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda karşılaşacak.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Antrenmandan görüntülerDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-02-23 14:44:34



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