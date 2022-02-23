Sivas’ta araç sayısı 171 bine yaklaştı Sivas’ta bulunan motorlu kara taşıtı sayısı 170 bin 965’e yükseldi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2022 yılı Ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtı sayısı verilerini açıkladı.

TÜİK’ten derlenen bilgilere göre Sivas’ta 2021’in Ocak ayında 166 bin 122 olan motorlu kara taşıtı sayısı 2022’nin ilk ayında 170 bin 965’e yükseldi. 2022 Ocak ayı itibarıyla Sivas'ta trafiğe kayıtlı taşıtların 89 bin 759’unu otomobil, 34 bin 202’sini traktör, 27 bin 530’unu kamyonet, 8 bin 283’ünü motosiklet, 6 bin 294’ünü kamyon, 3 bin 55’ini minibüs, bin 271’ini otobüs, 571’ini ise özel amaçlı araç oluşturdu.



2 bin 927 aracın devri yapıldı

TÜİK, illere göre devri yapılan motorlu kara taşıtı sayısını da açıkladı. Buna göre Sivas’ta 2022 Ocak ayında 2 bin 927 aracın devri yapıldı. Taşıt türüne göre devri yapılan araçların bin 932’sini otomobil, 43’ünü minibüs, 23’ünü otobüs, 471’ini kamyonet, 93’ünü kamyon, 65’ini motosiklet, 8’ini özel amaçlı araçlar, 292’sini de traktör oluşturdu.

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