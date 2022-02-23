Kur’an kursu öğreticilerine yönelik toplantı düzenlendi Sivas’ta hafızlık Kur’an kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi

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Sivas’ta hafızlık Kur’an kursu öğreticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi.

İl Müftülüğü Konferans Salonunda düzenlenen toplantıya İl Müftüsü Remzi Pehlivan da katıldı. Personele görevlerinde başarılar dileyen Müftü Pehlivan, hafızların yetişmesinde büyük emekleri olan öğreticilere teşekkür ederek “Diyanet İşleri Başkanlığımız ülkemizde hafızlığın daha fazla ivme kazanması için malumunuz olduğu üzere Eğitim Hizmetleri Genel Müdürlüğüne bağlı olarak Hafızlık Eğitimi Daire Başkanlığı oluşturmuştur. Bu çalışmaya binaen bizler de çalışmalarımızı en üst seviyede gerçekleştirmek zorundayız. Hafızlık gibi ulvi çalışmada görev almak Yüce Rabbimizin bizlere ve sizlere en büyük nimetlerindendir” dedi.

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