Vali Ayhan’dan öğretmenlerle teşekkür

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Sivas Valisi Salih Ayhan, Kurslarda Öğretimin Planlanması ve Rehberlikte Üstünleşme (KÖPRÜ) Projesinde görev alan öğretmenlerle Abdi Ağa Konağında düzenlenen programda bir araya geldi.

KÖPRÜ Projesi kapsamında yürütülen çalışmalarla ilgili öğretmenlerle görüş alışverişinde bulunan Vali Ayhan, projenin eğitime farklı bir bakış açısı getirdiğini dile getirerek özverili çalışmaları dolayısıyla öğretmenlere teşekkür etti. Programda, müzik öğretmenleri Uğur Kayapınar ve Semih Akgül tarafından müzik dinletisi gerçekleştirildi. Programa İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan ve Şube Müdürü Yıldırım Solak da katıldı.

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