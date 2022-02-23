Sivas'ta 10 firmaya ceza Sivas'ta fiyat etiketi yönünden aykırılık gösteren 10 firmaya cezai işlem uygulandı

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Sivas'ta fiyat etiketi yönünden aykırılık gösteren 10 firmaya cezai işlem uygulandı.



Ticaret Bakanlığı Sivas İl Müdürlüğü tarafından kentte 28 firmada 3 bin 145 ürün denetlendi. Aykırılık tespit edilen 10 firmaya cezai işlem uygulanırken 14 firmada 67 ürün Bakanlığa raporlandı. KDV indirimi denetiminde ise 34 firmada 958 üründe denetim yapılarak Bakanlığa bildirildi.

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