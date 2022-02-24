Sivas’ta bandrolsüz sigara ve esrar ele geçirildi Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken, 15 şahıs hakkında işlem yapıldı

Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalarda 2 bin 870 bandrolsüz sigara ve 10 gram esrar ele geçirilirken 15 şahıs hakkında işlem yapıldı.

Sivas’ta Jandarma ekipleri tarafından Hafik, Yıldızeli ve Koyulhisar ilçelerinde D200 ve D100 karayolları üzerinde önleyici kolluk devriyesi icra edildi. 15 farklı araçta yapılan aramada, 2 bin 870 paket bandrolsüz kaçak sigara ve 10 gram reçine esrar ele geçirildi. Yakalanan 15 şüpheli şahıs hakkında ise yasal işlem başlatıldı.

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