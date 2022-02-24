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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

İHA

Yüzme yarışları büyük heyecana sahne oldu

Sivas’ta yapılan “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları” büyük heyecana sahne oldu. Yarışlar sonunda dereceye girenlere ödül verildi.
Sivas Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Yüzme İl Temsilciliğinin organizesinde Sivas’ta düzenlenen “Okullar Arası Yıldızlar Yüzme Yarışları” sona erdi. Olimpik Yüzme Havuzunda 2 gün boyunca yapılan yüzme yarışlarına 130 sporcu katılım sağladı.
Yarışlarda sporcular farklı kategorilerde mücadele ederken, dereceye girebilmek için kulaç attılar. Yarışlar sonunda dereceye giren sporculara ödüllerini Gençlik ve Spor İl Müdürü Erdoğan Tunç, hakemler ve antrenörler takdim etti.

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