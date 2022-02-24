Sivasspor - Beşiktaş maçında Sarper Barış Saka düdük çalacak

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında oynanacak DG Sivasspor Beşiktaş maçında hakem Sarper Barış Saka görev yapacak.

Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında 26 Şubat Cumartesi günü Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda saat 19.00'da oynanacak olan Sivasspor Beşiktaş maçının hakemleri açıklandı. TFF'nin resmi sitesinden yapılan duyuruya göre, karşılaşmada Sarper Barış Saka düdük çalacak. Saka’nın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ve Murat Tuğberk Curbay yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

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