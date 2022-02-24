Sivas’ta eğitim yatırımları ele alındı Sivas’ta 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan eğitim yatırımları Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı

Sivas’ta, “2022 Yılı Eğitim Yatırımları Değerlendirme Toplantısı” Vali Salih Ayhan başkanlığında yapıldı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıya Vali Yardımcıları Kadir Algın ve Şakir Öner Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Mustafa Doğan ve ilgili kurumların yöneticileri katıldı. Toplantı İl Milli Eğitim Müdürü Ergüven Aslan'ın 2021 ve 2022 yıllarını konu alan eğitim yatırımları sunumu ile başladı. Aslan, sunumunda; güçlendirme çalışması yapılması planlanan okullar, okul ihtiyacı bulunan bölgeler, Eğitimde 10 Bin Okul Projesi kapsamında yürütülen çalışmalar, 2021 yılı onarım çalışmaları ve 2022 yılı onarım planlamaları ile eğitim kurumlarının doğal gaz dönüşüm süreçlerine ilişkin de detaylı bilgiler paylaştı.

Vali Ayhan, sunumun ardından planlanan eğitim yatırımları ve diğer çalışmalarla ilgili kurum amirleri ile görüş alışverişinde bulundu.

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