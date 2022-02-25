Sivasspor - Beşiktaş rekabetinde 32. randevu

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında sahasında karşılaşacağı Beşiktaş ile 32. kez rakip olacak.

Sivasspor ile Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 32. defa karşı karşıya gelecek. İki takım arasındaki rekabette geride kalan 31 maçtan 10’unu Sivasspor kazanırken, 6 maç da berabere sonuçlandı. Siyahbeyazlı ekibin ise 15 galibiyeti bulunuyor.

Sivasspor ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmalarda taraflar 77 kez gol sevinci yaşadı. Yiğidolar rakip fileleri 34 kez havalandırırken, kalesinde ise 42 gol gördü. İki takım en son bu sezonunun ilk devresinde karşılaşmış ve müsabaka Beşiktaş’ın 21 galibiyeti ile sona ermişti.

Sivasspor ile Beşiktaş arasındaki maçlarda alınan sonuçlar şöyle:



2005 2006 Sezonu

SivassporBeşiktaş: 13

BeşiktaşSivasspor: 01

2006 2007 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 01

SivassporBeşiktaş: 01

2007 2008 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 12

SivassporBeşiktaş: 12

2008 2009 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 11

SivassporBeşiktaş: 11

2009 2010 Sezonu

SivassporBeşiktaş: 01

BeşiktaşSivasspor: 22

2010 2011 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 21

SivassporBeşiktaş: 10

2011 2012 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 31

SivassporBeşiktaş: 11

2012 2013 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 01

SivassporBeşiktaş: 01

2013 2014 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 11

SivassporBeşiktaş: 30

2014 2015 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 32

SivassporBeşiktaş: 01

2015 2016 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 20

SivassporBeşiktaş: 12

2017 2018 Sezonu

SivassporBeşiktaş: 21

BeşiktaşSivasspor: 51

2018 2019 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 12

SivassporBeşiktaş: 12

2019 2020 Sezonu

SivassporBeşiktaş: 30

BeşiktaşSivasspor: 12

2020 2021 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 30

SivassporBeşiktaş: 00

2021 2022 Sezonu

BeşiktaşSivasspor: 21

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