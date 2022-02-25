Sivasspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik

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Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Beşiktaş’ı konuk edecek olan DG Sivasspor’da 4 eksik bulunuyor.

DG Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'in 27. haftasında Sivasspor yarın sahasında Beşiktaş ile karşılaşacak. Kırmızıbeyazlılarda bu mücadele öncesinde 4 eksik bulunuyor. Sivasspor’da sakatlığı bulunan Fredrik Ulvestad, Leke James, Ahmet Oğuz ile sarı kart cezalısı olan Max Gradel, siyahbeyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.

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