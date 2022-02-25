Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor’un maçını yönetecek

DG Sivasspor Beşiktaş maçının hakemi Sarper Barış Saka, kırmızıbeyazlı takımın 3. kez karşılaşmasında görev alacak.

Antalya Bölgesi Süper Lig hakemlerinden Sarper Barış Saka, Sivasspor’un 3. kez maçını yönetecek. Sarper Barış Saka’nın düdük çaldığı geride kalan 2 müsabakada kırmızıbeyazlılar 1 galibiyet alırken, 1 kez de berabere kaldı. Saka bu sezon ilk kez Sivasspor maçı yönetecek. Sivasspor, hakem Sarper Barış Saka’nın yönettiği maçta son olarak geçen sezon deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşılaşmıştı.

Saper Barış Saka’nın yönettiği Sivasspor maçları ve alınan sonuçlar şöyle:



Sivasspor Giresunspor: 10

Yeni Malatyaspor Sivasspor: 22

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.