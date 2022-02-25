SCÜ’de “Etkili İletişim Becerileri” konferansı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) “Etkili İletişim Becerileri” konulu konferans gerçekleştirildi.

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Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından “Etkili İletişim Becerileri” konulu konferans düzenlendi.

SCÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi Ebelik Bölümü öğretim üyelerinden Öğr. Gör. Sema Biçer’in konuşmacı olarak katıldığı konferans Kültür Merkezi Kadı Burhanettin Salonu’nda gerçekleştirildi.

Öğr. Gör. Biçer; akademik ve idari personel ile öğrencilerin katıldığı konferansta etkili iletişim becerileri hakkında bilgi verdi.

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