Kırgızistan heyetinden Yıldız’a ziyaret Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bozhonov Zamirbek Sabirzhanivich ve beraberindeki heyet Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) ile Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi arasında imzalanan ikili iş birliği protokolü çerçevesinde yürütülen çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bozhonov Zamirbek Sabirzhanivich ve beraberindeki heyet SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti.

Ziyarette Rektör Yıldız, SCÜ’de eğitim gören 24 Kırgız öğrenciyi misafir etmekten memnuniyet duyduklarını ve en iyi şekilde eğim almalarını sağlamak için bütün imkânları seferber ettiklerini söyledi.

Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Zamirbek ise SCÜ’nün büyük ve köklü bir üniversite olduğunu ifade etti. SCÜ’nün tecrübelerinden yararlanmak istediklerini ifade eden Zamirbek; Kırgız öğrencilerin SCÜ’de eğitim aldıkları için memnun olduklarını dile getirdi.

Ziyaretten sonra Rektör Yıldız Kırgızistan’dan gelen heyet ve öğrenciler ile birlikte akşam yemeğinde de bir araya geldi.

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