Başkan Apaydın’dan eğitime anlamlı destek Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın, ilçede TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu

Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın, ilçede TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu.
Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın, eğitimin desteklenmesi projeleri kapsamında geçtiğimiz yıl ilk kez uyguladıkları sınav ücreti yardımını bu yıl da devam ettirdiklerini duyurdu. Apaydın yaptığı açıklamada, ilçede TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu. Apaydın açıklamasında, “Ekonomik durumu yetersiz ve asgari ücretli çalışan tüm ailelerimiz başvurabilir. Başvurular Belediye Özel Kalem Müdürlüğüne yapılacaktır” dedi.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.