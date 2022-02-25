Kaçak tütüne geçit verilmedi

Sivas’ta tütün kaçakçılığına yönelik mücadele kapsamında bir adres ve araçta yapılan aramada bol miktarda gümrük kaçağı tütün ve makaron ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından tütün kaçakçılığına yönelik faaliyetler kapsamında bir adres ve bir iş yerinde arama yapıldı. Yapılan aramada 41 bin 800 adet boş makaron, 2 bin 360 adet dolu makaron, 46 kilo kaçak tütün ve 120 adet sahte bandrol ele geçirildi. 1 kişi hakkında 5607 sayılı Kaçakçılık Kanununa Muhalefet suçlaması ile işlem başlatıldı.

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