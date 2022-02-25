Bu ilçede yabancı isimli tabelalar ruhsat alamayacak

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Yabancı isimli tabelalara savaş açan Kangal Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, yabancı isim taşıyan tabelalı dükkanlara ruhsat vermeyeceklerini açıkladı.

Sivas’ın Kangal ilçesi Belediye Başkanı Kürşad Apaydın, Türkçe’nin korunması ve yaşatılması adına örnek bir karar aldı. Belediye Başkanı Kürşad Apaydın ilçede yabancı isim taşıyan iş yerlerine ruhsat verilmeyeceğini açıkladı. Başkan Apaydın, “Eğer Türkçe ’den utanıyor, Türkçe kelimeden sıkılıyorsa Türk milletinin parasını almaya hakkı yoktur” dedi. Apaydın’ın kararı ilçede takdir gördü.

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