Solucan gübresi çiftçilere tanıtıldı Sivas’ta 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde üretilen solucan gübresi düzenlenen program ile çiftçilere tanıtıldı

Sivas’ta 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde üretilen solucan gübresi düzenlenen program ile çiftçilere tanıtıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi yerleşkesi içerisinde 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde üretilen solucan gübresini çiftçilere tanıtmak amacıyla “Çiftçilere Tanıtım Toplantısı” düzenlendi. Programa Vali Salih Ayhan, Belediye Başkan Yardımcısı Kayhan Işık, SCÜ Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ, üretim merkezinin Genel Müdürü Doç. Dr. Uğur Tutar, İlçe Ziraat Odası Başkanları ve Sivas’ın farklı köylerinden gelen çiftçiler katıldı. Genel Müdür Doç. Dr. Uğur Tutar, kurulan tesis ve yapılan çalışmalar hakkında katılımcılara sunum eşliğinde bilgiler verdi.



“Deneysel üretimden, düzenli üretime geçmeyi başardı”

Vali Salih Ayhan, programda yaptığı açıklamada, "Merkezin ürettiği gübrelerin çiftçilerin taktirini topladığını belirterek, “ArGe faaliyetlerinin, deneysel üretimlerin kurumsal olarak desteklenmesi ve sürdürülebilirliğinin sağlanmasını çok önemsiyoruz. Merkez bu bakış açımızın bir yansıması olarak hayata geçen bir yapı. İl Özel İdaremiz, Belediyemiz, Cumhuriyet Üniversitemiz ve Ticaret Sanayi Odamızın ortaklığı ile 2019 yılında kurulan bu şirket bugün ArGe çalışmalarının çoğunu tamamlayarak deneysel üretimden, düzenli üretime geçmeyi başarmıştır. Ürettiği gübreler özellikle patates, buğday ve sebze üretimi yapan çitçilerimiz tarafından kullanılmış ve onların da takdirini toplamıştır. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” dedi.



“Türkiye’ye örnek bir proje oldu”

Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız, Türkiye'de örnek bir proje olduğunu söyleyerek, “Daha önce Cumhuriyet Teknokent’te bir toplantıya katıldığımızda Uğur Tutar hocam konu ile alakalı bir projesinin olduğunu belirtmişti. İşte o projeden yola çıkarak kurduğumuz SORTAŞ Türkiye’ye örnek bir proje oldu. Bunun sonuçlarını alıyoruz. İnşallah daha güzel sonuçlar alacağız. Toplantıya göstermiş olduğunuz yoğun ilgiden dolayı ilçe ve köylerden gelen çiftçilerimize çok teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.



"Kimyasal gübreler yerine solucan gübresini öneriyoruz"

Ziraat Odası Başkanı Hacı Çetindağ ise çitçilere solucan gübresini önerdiğini ifade ederek, “Önemli bir kuruluş. Yabancı ülkelerden gelen kimyasal gübrelerin kullanılması yerine bizler Sivas’ın değeri SORTAŞ solucan gübresini öneriyoruz. Eminim köyden gelen çiftçilerimiz solucan gübresi alıp tarlalarında, bahçelerinde kullanacaktır. Programda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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