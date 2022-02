'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yılında Sivas Valiliği tarafından yürütülen 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yıl tanıtım programı düzenlendi

Sivas Valiliği tarafından yürütülen 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yıl tanıtım programı düzenlendi.

Sivas merkez ve ilçelerine 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si değer katmaya devam edecek. Tarih ve kültür şehri Sivas'a, tüm ilçelere değer katacak projelere her geçen gün bir yenisi kazandırılıyor. 2020 yılında 'Sivas İçin 300 Fikir 300 Proje' vizyonuyla yolan çıkan Sivas Valiliği, ortaya konan başarılı fikir ve projelerin ardından hedefini daha da yükselterek, 2021 yılında, 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' ile yoluna devam etti. 2022 yılında da hayat bulmaya devam edecek 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' için tanıtım programı düzenlendi. Tanıtım toplantısı, Sivas Valisi Salih Ayhan, Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, il protokolü ve ilçe kaymakamlarının katılımıyla yapıldı. Sivas Valiliği Konferans Salonunda düzenlenen toplantıda ilk olarak projenin 3. yılı tanıtım filmi sunuldu. Daha sonra proje sahibi kamu kurum ve kuruluşları ile ilçe kaymakamlıkları tarafından hazırlanan projeler sunum eşliğinde anlatıldı.



“Bir düşü hakikat yapmanın yolu akıldan geçer”



Vali Ayhan, 3 yıl önce, ‘Fikir üretmek dertli insanların işidir.’ diyerek yolu çıktıklarını hatırlatarak, "Bu dert ile dertlenen, yaptığı işe gönül veren arkadaşlarımızla birlikte 3 yıldır memlekete baştanbaşa fikir köprüleri kurduk, kurmaya da devam ediyoruz. Bir düşü hakikat yapmanın yolu akıldan geçer, fikirden geçer ama illaki gönülden geçer. Bu nedenle 3 yıldır gönül vererek bu çalışmaya güç katan tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ederek konuşmama başlamak istiyorum. Her zaman dediğim gibi proje demek illa büyük yapılar yapmak yahut büyük paralar harcamak değildir. Bazen atılacak küçük adımlarla, küçük dokunuşlarla karşı taraf için çok büyük bir imkân oluşturabilir, büyük bir sıkıntısını ortadan kaldırabilir yahut yeni bir yol açabilirsiniz." ifadelerini kullandı.



“2022 yılı için toplam 991 projeyi planladık”



Vali Ayhan, 27'si ilçe vizyon proje olmak üzere toplam 991 projeyi 2022 yılı için planladıklarını belirterek, "Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje tam da bu özellikte çalışmaların hayat bulduğu bir alan. Yıl içerisinde başlayıp bitebilecek nitelikte, sosyal yönleri güçlü, büyük bütçeler gerektirmeyen, insana, doğaya, toplumun her kesime ulaşan çalışmaları bu başlık altında hayata geçiriyoruz. Bu toplantı öncesi kurumlarımızla, kaymakamlarımız ve ekipleriyle 30 toplantı icra ettik. Tek tek projeleri konuştuk. Başka neler yapabiliriz diye düşündük. İlimizin bölgesel avantajlarını dezavantajlarını tahlil ettik. Nihayetinde 27'si ilçe vizyon proje olmak üzere toplam 991 projeyi 2022 yılı için planlamış olduk. Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje vizyonumuzun 3 yıldır sürekli büyüyerek devam etmesinin arkasında şüphesiz kurduğumuz izleme ve değerlendirme mekanizmamızın büyük bir yeri var. Tüm projeler, kurumlarımız tarafından şuan SİVİS Yatırım ve Proje İzleme Sistemimize yüklenmiş durumda. SİVİS ekibimiz tarafından tüm projeler sektörel olarak izlenmekte ve düzenli olarak raporlaması yapılmakta. Sizlerin de bildiği gibi hem kaymakamlık toplantılarımızın hem de kurumlarımızla yaptığımız toplantıların gündem maddelerinden biri her zaman 700 Fikir 700 Proje oluyor. Ayrıca özellikle ilçe ziyaretlerimde projeleri yerinde incelemeyi de ihmal etmiyorum. Kurduğumuz bu düzenin, çalışmalarımızın sürdürülebilirliği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum" dedi.



"Hayal kurmaktan asla vazgeçmeyin"



Sivas Belediyesi'ne de teşekkür eden Vali Ayhan, "Özellikle merkezde yürütülen projelerde önemli katkılar sağlayan birçok projemize paydaş olan Sivas Belediyemize de teşekkür etmek isterim. ‘Spor Durakları’ gibi birçok projeye 2022 yılında belediyemiz önemli destekler sunacak. Sivas için hayal kuran, bu hayalleri gerçeğe dönüştürmek için çaba harcayan tüm arkadaşlarımız şunu asla unutmasınlar: ‘Bir hayali öldürmek, bir gerçeği öldürmekten daha zordur.’ Bu nedenle asla hayal kurmaktan vazgeçmeyin. Bizlerin görevi bu hayallere güç vermek destek olmak. Sivas için düşünen, üreten her arkadaşımız her zaman yanında olduğumuzu unutmasın. 3. yılında Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje Vizyonumuzun tekrar şehrimize hayırlı olmasını diliyor. İlk günden itibaren katkı sağlayan tüm kaymakamlarımıza, ekiplerine ve kurumlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, başarılar diliyorum" dedi.



“Güzel örnekler ortaya çıktı”



Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, geçmiş dönemlerde de örnek güzel projelerin olduğunu ifade ederek, "İnsanımızın yaşadığı her yer için fikir ortaya koyan başta kaymakamlarımız olmak üzere tüm proje ekibimizi tebrik ediyorum. Şehrimizde hayat standartlarımızı yükseltmek, hizmetleri tabana yaymak ve katılımcılığı sağlamak adına tüm kamu ve kuruluşlarımız hassasiyetle çalışıyor. Bunları da bir güzel bir gelenek haline getirerek valiliğimiz himayelerinde fikir projesi olarak uyguluyorlar. Geçmiş dönemlerde de güzel uygulamalar, güzel örnekler ortaya çıktı. İnşallah 2022 yılında da biraz sonra vizyon projeleri olarak bir kısmını izleyeceğiz şehrimize, milletimize, insanımıza dokunan ve gençlere dokunan projelerle birlikte şehrimize hizmet edeceğiz, hizmet etmeye gayret edeceğiz" dedi.

