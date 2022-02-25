Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarın ardından Sivas’a ulaştı!

Beşiktaş kafilesi, yarın oynayacağı DG Sivasspor karşılaşması için 3 saatlik bekleyişin ardından Sivas’a geldi. Kafileyi bir grup siyahbeyazlı taraftarlar karşıladı.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında yarın Sivasspor’a konuk olacak Beşiktaş, Sivas’a geldi. Saat 18.00’da Sivas’a gelmesi planlanan siyahbeyazlı kafile Sivas’taki sisli ve karlı hava şartlarından dolayı 3 saatlik rötarın ardından saat 21.15’te Sivas’a ulaştı.

Özel uçakla Sivas Nuri Demirağ Havalimanı’na gelen siyahbeyazlı kafileyi, bir grup Beşiktaş taraftarı çiçeklerle karşıladı. Taraftarlar, futbolculara ve teknik direktör Önder Karaveli’ye sevgi gösterisinde bulundu. Tezahürat eden taraftarlar futbolculara da yoğun ilgi gösterdi.



Yorgun oldukları görüldü

Futbolcuların yaklaşık 3 saatlik bekleyiş nedeniyle yorgun oldukları da görüldü. Kafile daha sonra güvenlik önlemleri altında takım otobüsüne binen siyahbeyazlı kafile, havalimanından ayrılarak konaklayacağı otele geçti.

SivassporBeşiktaş müsabakası, Bahçeşehir Koleji Sivas 4 Eylül Stadı’nda yarın saat 19.00’da başlayacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.