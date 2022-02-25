Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi



Hüsnü Ümit AVCI Alperen YILDIZ / SİVAS, (DHA) Spor Toto Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, Sivas'taki havalimanında etkili olan kar yağışı ve yoğun sis nedeniyle kente 3 saat rötarlı geldi.

Süper Lig'in 27'nci haftasında yarın 4 Eylül Stadyumu'nda Demir Grup Sivasspor ile karşılaşacak olan ve saat 17.00'da Sabiha Gökçen Havalimanından kalkacak olan özel uçakla Sivas'a gelmesi beklenen Beşiktaş, Nuri Demirağ Havalimanında etkili olan yoğun sis ve kar yağışı nedeniyle 3 saat rötarlı kente geldi. Siyah beyazlı ekibi Nuri Demirağ Havalimanı'nda az sayıda taraftar karşıladı. Takım otobüsüne binen siyah beyazlı ekip, kamp yapacağı otele geçti. Beşiktaş'ın Sivas deplasmanı kadrosunda şu futbolcular yer aldı:

Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Francisco Montero, Josef de Souza, Michy Batshuayi, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Kenan Karaman, Kerem Kalafat, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Emirhan İlkhan, Demir Ege Tıknaz, Umut Meraş, Alex Teixeira

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

Futbolcuların havalimanından çıkışı

Futbolculardan görüntüler

Takım otobüsüne biniş görüntüleri

DHA-Spor Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI-Alperen YILDIZ

2022-02-25 21:45:36



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.