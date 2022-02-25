Asbaşkan Avşar: “Zor geldik, kolay gideceğiz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Asbaşkan Avşar: “Zor geldik, kolay gideceğiz”

İHA

Asbaşkan Avşar: “Zor geldik, kolay gideceğiz”

Hava şartlarından ötürü Sivas'a geç gelen Beşiktaş’ta, Asbaşkan Fatih Hakan Avşar, "Zor geldik, kolay gideceğiz" dedi.
Sivas Nuri Demirağ Havalimanı çıkışında Beşiktaş Kulübü Asbaşkanları Fatih Hakan Avşar ile Emre Kocadağ, gazetecilerin sorularını yanıtladı. Kocadağ, “Bir alternatif de Kayseri’ye gitme durumu vardı ama görüş açısı açıldı çok şükür. Sağ salim geldik” dedi. Asbaşkan Fatih Hakan Avşar ise, “Zor geldik ama inşallah kolay gideceğiz. Şükür Allah'a indik. Meşakkatli bir yolculuktu” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarlı Sivas'a geldi
Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarın ardından Sivas’a ulaştı!
YEREL HABERLER Beşiktaş kafilesi 3 saat rötarın ardından Sivas’a ...
'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yılında Sivas Valiliği tarafından yürütülen 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yıl tanıtım programı düzenlendi
YEREL HABERLER 'Sivas İçin 700 Fikir 700 Proje' si 3. yılında Sivas ...
Asla, EBA'ya dikkat çekti Sivas Lisesinde sınıf ziyaretlerinde bulunan Aslan; Eğitim Bilişim Ağı'nın (EBA) önemine değindi.
YEREL HABERLER Asla, EBA'ya dikkat çekti Sivas Lisesinde sınıf ...
2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
YEREL HABERLER 2021 yılında boşanma rekoru kırıldı
Solucan gübresi çiftçilere tanıtıldı Sivas’ta 2 bin 400 metrekarelik alana kurulan merkezde üretilen solucan gübresi düzenlenen program ile çiftçilere tanıtıldı
YEREL HABERLER Solucan gübresi çiftçilere tanıtıldı Sivas’ta 2 bin ...
Bu ilçede yabancı isimli tabelalar ruhsat alamayacak
YEREL HABERLER Bu ilçede yabancı isimli tabelalar ruhsat alamayacak
Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Beşiktaş maçına hazır
Kaçak tütüne geçit verilmedi
YEREL HABERLER Kaçak tütüne geçit verilmedi
Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş karnesi kötü
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş karnesi kötü
Başkan Apaydın’dan eğitime anlamlı destek Kangal Belediye Başkanı Kürşat Apaydın, ilçede TYT, AYT ve YDT sınavlarına girecek öğrencilerin sınav ücretlerinin belediye tarafından karşılandığını duyurdu
YEREL HABERLER Başkan Apaydın’dan eğitime anlamlı destek Kangal ...
Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı Gürün’de düzenlenen toplantıda kentte yaşanan asayiş olaylarını önlemeye yönelik çalışmalar anlatılarak, dikkat edilmesi gereken hususlar hakkında bilgiler verildi
YEREL HABERLER Suçu önlemeye yönelik bilgilendirme yapıldı Gürün’de ...
Kış aylarında huzuru Kur-an'da buldular Sivas’ın Koyulhisar ilçesinde kış aylarında sıkılan köylüler, Kur-an kursuna başlayarak manevi huzur yaşadı
YEREL HABERLER Kış aylarında huzuru Kur-an'da buldular Sivas’ın ...
Kırgızistan heyetinden Yıldız’a ziyaret Kırgızistan Oş Devlet Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bozhonov Zamirbek Sabirzhanivich ve beraberindeki heyet Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız’ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Kırgızistan heyetinden Yıldız’a ziyaret Kırgızistan ...
SCÜ’de “Etkili İletişim Becerileri” konferansı Sivas Cumhuriyet Üniversitesi’nde (SCÜ) “Etkili İletişim Becerileri” konulu konferans gerçekleştirildi.
YEREL HABERLER SCÜ’de “Etkili İletişim Becerileri” konferansı Sivas ...
Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor’un maçını yönetecek
YEREL HABERLER Sarper Barış Saka, 3. kez Sivasspor’un maçını ...
Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!
YEREL HABERLER Erdoğan Yeşilyurt, ceza sınırında!
UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu yeniden başlıyor
YEREL HABERLER UNESCO listesindeki Divriği Ulu Cami'nin restorasyonu ...
‘Yiğido Kızlar’ Galatasaray maçını kazanmak istiyor Hatice Küçükyıldız: “Galibiyete inanıyoruz” Ezgi Eyüboğlu: “Galatasaray maçını kazanmak istiyoruz” Zeynep Cesur: “Maça iyi hazırlandık”
YEREL HABERLER ‘Yiğido Kızlar’ Galatasaray maçını kazanmak ...
Sivasspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik
YEREL HABERLER Sivasspor’da zorlu Beşiktaş maçı öncesi 4 eksik
Sivasspor - Beşiktaş rekabetinde 32. randevu
YEREL HABERLER Sivasspor - Beşiktaş rekabetinde 32. randevu
Sivas'ta yapılacak robot yarışmasına yoğun başvuru Sivas’ta Haziran ayında 4 kategoride gerçekleştirilecek olan Sivas Robot Yarışması'na bugüne kadar 2 ilden 242 kurum 636 takım başvuru yaptı
YEREL HABERLER Sivas'ta yapılacak robot yarışmasına yoğun ...
Sivas’ta son çeyrekte 294 binaya yapı ruhsatı Sivas’ta 2021 yılının son çeyreğinde belediyeler tarafından yapı ruhsatı verilen bina sayısı 294 olarak açıklandı
YEREL HABERLER Sivas’ta son çeyrekte 294 binaya yapı ...
Sivas’ta eğitim yatırımları ele alındı Sivas’ta 2022 yılında hayata geçirilmesi planlanan eğitim yatırımları Vali Salih Ayhan başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda masaya yatırıldı
YEREL HABERLER Sivas’ta eğitim yatırımları ele alındı Sivas’ta 2022 ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.