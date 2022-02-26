Yağan kar umut oldu, buzların erimesi bekleniyor Sivas’ta kuraklık nedeniyle suyu çekilen Pusat-Özen barajının kar ve buzların erimesiyle yeniden su dolması bekleniyor

Sivas’ta kuraklık nedeniyle suyu çekilen PusatÖzen barajının kar ve buzların erimesiyle yeniden su dolması bekleniyor.

Sivas’ın Hafik ilçesinde bulunun PusatÖzen Barajının yaz aylarında etkili olan kuraklık nedeniyle suları çekildi. Suların yaklaşık 15 metre çekilmesiyle baraj altında kalan köyün camisinin minaresi ve evlerde gün yüzüne çıktı. Kentte bu yıl kar ve yağmur yağışının yoğun olmasıyla birlikte barajın su seviyesinin yükselmesi bekleniyor. Çevre köylerde bulunan vatandaşlar karların erimesini ve su seviyesinin artmasını dört gözle bekliyor. Şimdilerde yüzeyi buzla kaplı olan barajda eşsiz manzaralarda oluşuyor. Su seviyesinin de bir miktar yükseldiği PusatÖzen barajı buzlarının ve karların erimesiyle yeniden su dolacak.



“Barajın suyu yarıya indi’’

Pusat Köyü Muhtarı Ali Danagöz, “Çok güzel kar yağdı memleketimize hayırlı uğurlu olsun. Bu bir bereket ki barajlar dolacak. İnşallah herkes barajdan faydalanacak. Yazın bazı yerlerde kuraklık olduğu için bazı köylerde sıkıntı oldu. Barajın suyu yarıya indi 15 metre inmiştir. 1, 1 buçuk metre anca yükselmiştir şuanda. Eridiği zaman daha fazla yükselir. Kar yüksek yerlerde buralardan daha çok. Şu an ayaz dolayısıyla buz tuttu. Aşağı yukarı 20 günü geçti. Buzlar ve karlar eriyor’’ dedi.

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