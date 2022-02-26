Başkan Eken; “ Sigorta işveren prim teşviki ve asgari ücret desteği uzatılmalı”

STSO Başkanı Mustafa Eken, yaptığı açıklamada“6 puanlık ilave sigorta prim desteğinin yeniden uygulanmasını iş dünyası adına talep ediyoruz” dedi.



Sivas Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Başkanı Mustafa Eken, 2021 yılının bitimiyle sona eren 6 puanlık sigorta işveren prim teşvikinin ve asgari ücret desteğinin yeniden uzatılması gerektiğini söyledi. Başkan Eken, 6 puanlık sigorta işveren prim teşviki ve asgari ücret desteğinin yeniden uzatılması gerektiğini dile getirerek, “2013 yılında sosyoekonomik gelişmişlik endeksi düşük 51 il ve 2 ilçede üretim ve istihdamın arttırılması amacıyla Resmi Gazetede yayımlanan karar ile 1 Ocak 2013 tarihinden geçerli olmak üzere 5 puanlık sigorta primi Hazine desteğine ilave olarak prime esas kazanç alt sınırı üzerinden 6 puana kadar ilave prim indirimi sağlanıyordu” dedi.



“İşverenlerimiz zor günlerden geçmektedir”



Başkan Eken, uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini talep ettiklerini belirterek, “Sivas’ta işverenlerin de faydalandığı uygulama 31 Aralık 2021 tarihinde sona erdi. Asgari ücrete yapılan Yüzde 50 zam, artan girdi maliyetleri de düşünüldüğünde işverenlerimiz zor günlerden geçmektedir. Yaşadığımız ekonomik sıkıntılar göz önünde bulundurularak 6 puanlık ilave sigorta prim desteğinin yeniden uygulanmasını iş dünyası adına talep ediyoruz. Konuyla ilgili TOBB’a gerekli yazılarımızı ilettik. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’ndan konuya duyarlılık göstermelerini ve uygulamanın yeniden hayata geçirilmesini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

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