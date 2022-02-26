Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 1 - Beşiktaş: 2 (İlk yarı)

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Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı siyahbeyazlı ekibin 21 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

9. dakikada ceza sahası sol çaprazdan Yatabare'nin şutunda top kaleci Ersin’de kaldı.

12. dakikada sağ kanattan son çizgiye inen Ghezzal'in ortasında ceza sahası içinde Alex Teixeira, topu Batshuayi'ye aktardı. Bu oyuncunun vuruşunda da top filelere gitti. 01

14. dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ortasında Montero'nun uzaklaştırmaya çalıştığı topla buluşan Isaac Cofie'nin şutu az farkla auta çıktı.

26. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında ceza sahası içinde Yatabare'nin kafa vuruşu ağlarla buluştu. 11

39. dakikada Kenan’ın ceza sahasının çağ çaprazından vuruşunda top kaleci Muammer’de kaldı.

43. dakikada Meras’ın ceza sahası içine ortasında Ghezzal kafayla topu filelere gönderdi. 12



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Sivasspor: Muammer xx, Goutas x, Camara xx, Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx, Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Henrique xx

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Kayode, Sefa, Garcia, Moussa, Kerem, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Montero xx, Rosier xx, Umut xx, Necip xx, Atiba xx, Ghezzal xxx, Alex xx, Kenan xx, Batshuayi xxx

Yedekler: Emre, Rubio, Souza, Gökhan, Can, Kerem, Serdar, Güven, Emirhan, Demir

Teknik direktör: Önder Karaveli

Goller: Yatabare (dk. 26) (Sivasspor), Batshuayi (dk. 12), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kart: Welinton (Beşiktaş)

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