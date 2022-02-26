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Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 2-3

DHA

Demir Grup Sivasspor - Beşiktaş: 2-3


Eraydın AYTEKİN/SİVAS, (DHA)
STAT: Yeni 4 Eylül
HAKEMLER: Sarper Barış Saka (xx), Cevdet Kömürcüoğlu (xx), Murat Tuğberk Curbay (xx)
DEMİR GRUP SİVASSPOR: Muammer (xx) Caner (xx), Goutas (xx), Camara (xxx) (Dk. 83 Konate), Uğur (xx), Henrique (xx) (Dk. 70 Kayode), Cofie (xx) (Dk. 76 Kerem xx), Hakan (xx), Erdoğan (xx), Fajr (xx), Yatabare (xx)
BEŞİKTAŞ: Ersin (xxx) Rosier (xx), Welinton (xx), Montero (xx), Umut (xx), Necip (xx) (Dk. 57 Josef xx), Ghezzal (xxx), Atiba (xx), Kenan (xx), Teixeira (xx) (Dk. 68 Güven x), Batshuayi (xxx) (Dk. 90 Can)
GOLLER: Dk. 26 Yatabare, Dk. 84 Fajr (P) (Demir Grup Sivasspor) Dk. 12 ve Dk. 72 (P) Batshuayi, Dk. 43 Ghezzal (Beşiktaş)
SARI KARTLAR: Welinton, Atiba, Ersin (Beşiktaş)
Spor Toto Süper Lig Ahmet Çalık Sezonu'nun 27'nci haftasında Demir Grup Sivasspor, sahasında konuk ettiği Beşiktaş'a 3-2 mağlup oldu. Bu sonuçla Beşiktaş puanını 44'e çıkarırken, ev sahibi Sivasspor ise 34 puanda kaldı. Beşiktaş'ta maça 11'de başlayacağı açıklanan Vida, ısınma sonrası hissettiği ağrı nedeniyle kadrodan çıkarılırken, yerine Montero sahaya çıktı.
10'uncu dakikada orta alanda Fajr'ın pasında sol çaprazdan ceza alanına giren Yatabare yerden vuruşunu yaptı, kaleci Ersin topa sahip oldu.
12'nci dakikada sağ kanattan Ghezzal çalımlarla ceza alanına girip yerden içeriye çıkardı. Ceza alanında Atiba'nın geriye bıraktığı topa Batshuayi sol ayağı ile vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu: 0-1.
14'üncü dakikada savunmada Montero'nun uzaklaştırmak istediği topu kontrol eden Cofie ceza alanı dışından şutunu çıkardı, top yandan az farkla auta gitti. 
23'üncü dakikada Uğur'un pasıyla soldan içeriye giren Erdoğan ceza alanına ortaladı. Kale önünde boş durumdaki Hakan kafa vuruşunu yaptı, top yandan az farkla dışarı gitti. 
26'ncı dakikada sağdan Fajr ortaladı, savunma uzaklaştırdı. Sola açılan topu bu kez Uğur tekrar ceza alanına gönderdi. İyi yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Ersin'in müdahalesine rağmen top ağlarla buluştu: 1-1.
35'inci dakikada soldan Ghazzal'ın kullandığı köşe vuruşunda, boş pozisyonda yükselen Welinton kafa vuruşunu yaptı. Üst direkten dönen topu kaleci Muammer kontrol etti. 
39'uncu dakikada sol çaprazda Umut'un pasıyla buluşan Kenan'ın plase vuruşu kaleci Muammer'de kaldı.
42'nci dakikada soldan Texeira getirdi, Kenan'a bıraktı. Onun pasında ceza yayı önünden Ghezzal'ın yerden vuruşunu kaleci Muammer kontrol etti. 
43'üncü dakikada Beşiktaş yeniden öne geçti. Sol kanattan atağa çıkan Umut'un ortasında arka direkte Ghezzal, kafa vuruşunu yaptı ve topu ağlarla buluşturdu: 1-2.
45'inci dakikada Yatabare'nin kafayla indirdiği topa ceza alanı dışından Hakan gelişine sert vurdu, kaleci Ersin kucağına gelen topu kontrol etti. 
55'inci dakikada sol kanattan Erdoğan'ın ortaladığı topa ceza alanı içinde Henrique röveşata denedi, top savunmada kaldı.
62'nci dakikada Fajr bir kez daha sol kanattan köşe vuruşu kullandı. Ceza alanında arka direkte boş durumda Caner kafa vuruşunu yaptı, top az farkla yandan auta gitti. 
67'nci dakikada soldan Uğur'un ceza alanına aktardığı topa Yatabare sol ayağı ile gelişine vurdu, top üstten dışarı gitti. 
70'inci dakikada ceza alanında Güven topla buluştu. Çaprazdan vuruşunda savunmada Caner'den dönen topu defans uzaklaştırdı. Bu pozisyonda Beşiktaşlılar elle müdahale gerekçesiyle penaltı bekledi. VAR'ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi.  
72'nci dakikada penaltı atışını kullanan Batshuayi topu ve kaleciyi ayrı köşelere göndererek farkı 2'ye çıkardı: 1-3.
78'inci dakikada Güven'in pasında Kenan ceza alanı önünde önünü boşaltıp vurdu, kaleci Muammer gole izin vermedi.
80'inci dakikada ceza alanı dışından Ghezzal serbest vuruşu kullandı, top direğe çarpıp dışarı gitti.
84'üncü dakikada Sivasspor atağında Josef topu kesti. VAR uyarısıyla pozisyonu izleyen maçın hakemi topu elle kestiği gerekçesiyle bir penaltı noktasını gösterdi.  
84'üncü dakikada penaltı atışını kullanan Fajr, topu ağlara göndererek farkı yeniden 1'e indirdi: 2-3.
90+2'nci dakikada sağdan Ghezzal'ıh pasında sol çaprazda topla buluşan Güven düzeltip vurdu, kaleci Muammer topu kornere çeldi.
90+5'inci dakikada sağ kanattan Goutas ortaladı, ceza alanında Konate'nin kafa vuruşunu direk dibinde Ersin son anda kornere çeldi.
Karşılaşma Beşiktaş'ın 3-2 üstünlüğü ile sona erdi.
DHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2022-02-26 21:10:17

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