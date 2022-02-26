Spor Toto Süper Lig: Sivasspor: 2 - Beşiktaş: 3 (Maç sonu)

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Sivasspor, Beşiktaş’ı ağırladı. Müsabaka Beşiktaş’ın 23 üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Fajr’ın köşe vurusunda ceza sahası içerisindeki Camara kafası ile dokundu top üstten auta çıktı.

62. dakikada Fajr’ın ceza sahası içerisine ortaladığı topu Caner topu kafası ile kaleye göndermek istedi. Top az farkla dışarı çıktı.

73. dakikada Hakan elle oynadığı gerekçesi ile Hakem Sarper Barış Saka penaltı noktasını gösterdi. Batshuayi’nin kullandığı penaltı atışında top ağlarla buluştu. 13

78. dakikada Ceza sahası sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya sert bir şutla kaleyi hedef aldı, kaleci Muammer golü önledi.

79. dakikada Ghezzal ceza sahası çizgisine yakın bir noktadan topu uzun bir şutla kaleye göndermek istedi. Top direği yalayıp dışarı çıktı.

86. dakikada Souza elle oynadığı gerekçesi ile Saka penaltı noktasını gösterdi. Fajr’ın penaltı atışında top ağlarla buluştu. 23



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Sarper Barış Saka xxx, Cevdet Kömürcüoğlu xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Sivasspor: Muammer xx, Goutas x, Camara xx (Moussa dk. 83 ?), Caner xx, Uğur xx, Hakan xx, Cofie xx (Kerem dk. 76 xx), Fajr xx, Erdoğan xx, Yatabare xx, Henrique xx (Kayode dk. 70 xx)

Yedekler: Ali Şaşal, Appindangoye, Sefa, Garcia, Koray, Ziya, Özkan

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Beşiktaş: Ersin xx, Welinton xx, Montero xx, Rosier xx, Umut xx, Necip xx (Souza dk. 57 xx), Atiba xx, Ghezzal xxx, Alex xx (Güven dk. 68 xx), Kenan xx, Batshuayi xxx (Can dk. 90 ?)

Yedekler: Emre, Rubio, Gökhan, Kerem, Serdar, Emirhan, Demir

Teknik direktör: Önder Karaveli

Goller: Yatabare (dk. 26), Fajr (dk. 86 pen.), (Sivasspor) Batshuayi (dk. 12 ve dk. 72 pen.), Ghezzal (dk. 43) (Beşiktaş)

Sarı kart: Welinton, Atiba, Ersin (Beşiktaş)

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