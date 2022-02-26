Yatabare gol sayısını 8’e yükseltti

Sivasspor’un 36 yaşındaki oyuncusu Mustapha Yatabare, Beşiktaş maçında attığı golle bu sezonki gol sayını 8’e çıkarttı.

Spor Toto Süper Lig’de Beşiktaş ile karşılaşan Sivasspor’da Mustapha Yatabare attığı golle bu sezonki gol sayısını 8’e yükseltti. Maçın 26. dakikasında topu ağlarla buluşturan Yatabare, attığı gollerin ardından büyük sevinç yaşadı ve golü ailesine armağan etti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig, UEFA Avrupa Kupası ve Türkiye Kupasında 31 maça çıkan Yatabare, 17 kez de ilk 11’de görev aldı. Yatabare, bin 652 dakika oyunda kaldı.

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