Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (2)

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



ŞÜPHELİYE ADLİYE GİRİŞİNDE SALDIRI

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren şüpheli Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheli Kara'ya, sevki sırasında polis aracından indirildiğinde, adliye önünde bekleyen Duriye Taşdelen'in yakınları saldırdı. Şüpheli Nihat Kara, güçlükle adliyeye sokuldu. Olayın duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Şüphelinin olayın yaşandığı eve giriş anı da çevredeki bir evin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Şüphelinin adliyedeki sorgusu sürüyor. (DHA)Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS-DHADHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2022-02-26 21:54:22



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.