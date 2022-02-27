Duriye'nin katili, hırsızlık için eve giren eşinin kuzeni çıktı (3)



TUTUKLANDI; ADLİYE ÖNÜNDEKİ KALABALIK BİBER GAZIYLA DAĞITILDI

Şarkışla ilçesinde 2 çocuk annesi Duriye Taşdelen'i bıçaklayarak öldüren Nihat Kara (26), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Binaya girerken Duriye Taşdelen'in yakınları saldırısına da uğrayan Nihat Kara savcılık ifadesinin arından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ancak şüphelinin adliyeye çıkarıldığının duyulmasının ardından ilçe halkı da adliye önünde toplandı. Birkaç saat içerisinde yüzlerce kişi adliye binasında toplanarak duruma tepki gösterdi ve şüphelinin kendilerine verilmesini istedi. Kalabalığın artması ve tüm uyarılara rağmen adliye binasının önünden ayrılmamaları üzerine jandarma ekipleri ile il merkezinden takviye çevik kuvvet ekipleri ilçeye sevk edildi. İl Emniyet Müdürü Burhan Akçay ile Şarkışla Belediye Başkanı Turgay Oğuz da adliye binası önüne gelerek vatandaşlara dağılmaları yönünde telkinlerde bulundu. Ancak kalabalığın adliye önünden ayrılmaması üzerine polis ekipleri biber gazı ve silahla havaya ateş açarak gruba müdahale etti. Yaşanan arbede sırasında kalabalık arasından atılan taşlar sonucu 2 polis ile 2 bekçi hafif şekilde yaralandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesi ile kalabalık adliye önünden dağıtıldı.

ZIRHLI ARAÇLA CEZAEVİNE GÖTÜRÜLDÜ

Kalabalığın dağıtılmasının ardından tutuklandıktan sonra uzun süre adliyede bekletilen şüpheli Nihat Kara, binadan çıkarılarak akrep diye tabir edilen zırhlı araca bindirilerek Sivas E Tipi Kapalı Cezaevine götürüldü.

Öte yandan, hayatını kaybeden Duriye Taşdelen'in cenazesi de otopsi işlemlerinin ardından Altınyayla ilçesinde toprağa verildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2022-02-27 00:19:43



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